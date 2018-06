Zdenek Zeman torna a parlare di Juve, e come sempre fa discutere. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, il boemo ha tuonato contro la Juventus: "Mostrano i 36 scudetti? Purtroppo non si rendono conto di quello che è successo", il suo commento. L'allusione è presto spiegata: dopo i titolo revocati da Calciopoli, la società bianconera continua a mantenere il proprio conteggio. E Zeman non ci sta.