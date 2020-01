Walter Zenga, ex portiere dell'Inter ed ex allenatore tra le altre di Sampdoria e Catania, ha parlato a "Pressing Serie A" della reazione avuta da Antonio Conte al termine della sfida tra Inter e Cagliari: "L’Inter non ha pareggiato per colpa dell’arbitro, come ha detto giustamente Handanovic da capitano vero. Ha giocato bene 20 minuti del secondo tempo, creando tante occasioni. Lì le partite vanno chiuse. C’è stato sicuramente un calo e questo nervosismo non fa bene a nessuno"



SULL'ATTEGGIAMENTO DI CONTE - "Non è l’episodio in sé, è la gestione di tutta la partita. Ma questo non giustifica il fatto che un allenatore non vada in sala stampa o il nervosismo finale. Lautaro si è sentito un attaccante che non aveva mai ricevuto un fallo a favore. Nessuno pensa che l’Inter possa vincere il campionato quest’anno, quello che stanno facendo è già superiore alle aspettative di inizio stagione”.