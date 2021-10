Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, parla in tv, commentando così l'episodio Handanovic-Defrel nella sfida tra i nerazzurri e il Sassuolo: "Primo tempo non giocato benissimo dall'Inter, poi i cambi di Inzaghi hanno fatto la differenza. L'episodio Handanovic-Defrel? Da portiere dico che ogni volta che c’è un 1 contro 1 il portiere non può evaporare, è dura evitare il contatto. Nell’episodio si vede che Handanovic non apre le mani, il braccio lo tiene vicino e il contatto diventa inevitabile. Capisco la rabbia di Dionisi, sarei arrabbiato anche io da allenatore, ma è un caso limite. Da portiere se mi butti fuori per questo mi arrabbio, da allenatore però se non lo fai ci rimango male"