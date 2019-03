Intervistato da Radio Kiss Kiss l'ex portiere e bandiera dell'Inter, Walter Zenga, ha parlato del caos Mauro Icardi che sta vivendo il club nerazzurro.



AMORE A PRESCINDERE - "Di Icardi mi ha stupito il messaggio su Instagram. Io nell’Inter ci sono nato, ho 22 anni di interismo dentro e credo che se ami una squadra, la ami a prescindere, anche se ti tolgono la fascia. È difficile avere un approccio diretto senza usare i social".



WANDA - "Wanda? Oggi non si può consentire a un agente di parlare tutte le domeniche sere, c’è troppa sovrapposizione di ruoli. Sono contento che Marotta abbia deciso di usare questa linea e spero che tutto si risolva per il meglio".



CORSA CHAMPIONS - "L’Inter è terza in classifica e, senza trovare alibi, contro l’Eintracht aveva 5 giocatori della Primavera in panchina. La prossima è una partita clou contro la Lazio, ma bisogna dire che i nerazzurri sono dietro solo a Juventus e Napoli che hanno fatto tantissimi punti".