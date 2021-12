Walter Zenga parla a Inter Tv di come l'Inter potrebbe battere il Real Madrid in Champions: "Due cose da considerare: serve ritmo alto, si deve farli correre, come è stato fatto a San Siro. Questa condizione qui non è la loro abitudine, di solito loro gestiscono la partita, ma concedono sempre tanto. In fase difensiva il problema sarà se Ancelotti riuscirà a tenere Vinicius alto anziché farlo abbassare. Se lasci il pallone a loro, lì diventa complicato".