L'allenatore del Cagliari Walter Zenga ha parlato ai microfoni di Telelombardia e Top Calcio 24, soffermandosi su Radja Nainggolan, centrocampista in prestito dall'Inter: Quando ho letto di Arturo Vidal accostato all'Inter, mi sono domandato per quale motivo i nerazzurri avrebbero dovuto prenderlo avendo già Radja. E' un giocatore di grande spessore e disponibile a qualsiasi tipo di situazione. Oggi sono il suo allenatore e me lo tengo stretto, se l'Inter volesse lasciarcelo ancora sarei molto contento. Questa è la mia idea, ma non posso entrare in meriti che non mi appartengono".