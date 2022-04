Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex portiere dell'Inter, Walter Zenga, ha espresso la propria opinione in merito ai nerazzurri guidati da Simone Inzaghi.



"Nell'Inter ora funziona bene tutto e gli episodi girano a favore. Bisogna vedere per il calendario: nelle ultime due giornate, l'Inter dovrà giocare contro Cagliari e Sampdoria. Se la lotta per non retrocedere dovesse essere già decisa, allora potrebbe essere un grosso vantaggio".