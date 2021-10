Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, parla al Festival dello Sport di Trento: "Onana? Tutto ciò che fa parte del futuro è un qualcosa che non abbiamo ancora nelle nostre mani. Se gli addetti al mercato dell'Inter hanno pensato a lui, l'avranno ritenuto in possesso di quei parametri che deve avere un portiere dell'Inter. Io resto sul presente, che si chiama Handanovic, e nelle ultime partite ha dimostrato di essere un grande portiere".



SU RADU - "Quando giocavo all'Inter c'erano giocatori che non giocavano mai... Se hai uno come Handanovic davanti, è difficile tu possa essere preso in considerazione"