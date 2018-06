Walter Zenga, ex allenatore del Crotone, parla al Corriere dello Sport dei portieri della Serie A, soffermandosi in particolare su Donnarumma: “Ora che vale 70 milioni tutti lo chiamano Donnarumma, prima era semplicemente Gigio. Deve avere la forza di reggere il peso di un ingaggio così oneroso e di tutte le pressioni che ci sono intorno. Tutti si sono scordati che il ragazzo ha solo 19 anni. Io a 19 anni andavo in prestito alla Salernitana, lui gioca nel Milan. E comunque se fossi il Real io un pensiero a Gigio lo farei. Quella parata su Milik a San Siro ci dice che non è un portiere normale. Alisson oggi è il più orte. E’ il padrone dell’area di rigore in ogni situazione”.





SULLA RETROCESSIONE - “Non riesco ancora a crederci. Non riesco a spiegarmela. Cinque vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte, sono numeri che mi rimbalzano in testa continuamente. Io e Carbone abbiamo dato il massimo, per questo non riesco a farmene una ragione. Se hai fatto male una cosa e sai di aver fallito devi solo tacere, ma non è il mio caso”.