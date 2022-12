Walter Zenga, in diretta su Sky Sport, ha ricordato il suo ex compagno di squadra e amico Sinisa Mihajlovic: "Diceva che io ero il suo fratello maggiore. Quando ho allenato lo Stella Rossa mi ha aiutato in modo indescrivibile. Un amico vero, un fratello vero ed è come se mi avessero tolto qualcosa. Ha sempre lottato, l'avevo visto alla presentazione del libro di Zeman e sembrava stesse bene".