Terza giornata dei gironi di Champions League per lache è capolista dele che a partire dalle 21 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo affronterà lo Zenit per la vetta del gruppo. I bianconeri dopo le vittorie su Malmoe e Chelsea sono primi a punteggio pieno mentre i russi attualmente secondi a parimerito con i Blues hanno battuto con un rotondo 4-0 il Malmoe. Allegri non avrà ancora a disposizione Paulo Dybala, ma ritrova Morata. Solo Ozdoev è fra gli indisponibili per Semak che avrà ancora Dzyuba al centro dell'attacco.Zenit San Pietroburgo e Juventus si sono affrontati in precedenza soltanto nella fase a gironi della Champions League 2008-09: vittoria per 1-0 dei bianconeri a Torino e pareggio per 0-0 in Russia. In tutte le competizioni europee, la Juventus non ha mai perso negli otto precedenti confronti contro squadre russe (7V, 1N), segnando 18 gol e subendone soltanto tre, anche se l’unico match in cui i bianconeri non hanno vinto è stato quello in casa dello Zenit del novembre 2008.Lo Zenit San Pietroburgo ha perso solo una delle ultime cinque partite casalinghe contro avversarie italiane in competizioni europee (2V, 2N): l'unica sconfitta è arrivata contro il Milan in Champions League nell'ottobre 2012.Artem Dzyuba ha preso parte attiva a 13 gol con lo Zenit in Champions League (nove reti e quattro assist): soltanto Hulk ha fatto meglio (18) per il club nella competizione. Dzyuba (nove) è solo a una marcatura dall’eguagliare il brasiliano (10) come capocannoniere della squadra russa in Champions League. Federico Chiesa ha segnato in ciascuna delle ultime tre partite di Champions League con la Juventus. L'ultimo giocatore ad andare a bersaglio per quattro match di fila con i bianconeri nella competizione è stato Mario Mandzukic, nell’ottobre 2017, mentre l'unico italiano a esserci riuscito con la Juventus è stato Alessandro Del Piero, che ha trovato il gol per cinque gare consecutive due volte (nel 1995 e nel 1997).(4-3-3) Kritsyuk; Karavaev, Chistiakov, Lovren, Rakitskiy; Barrios, Wendel Douglas Santos; Malcom, Dzyuba, Claudinho.(4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Bentancur; Bernardeschi, Morata, Chiesa​