Questa sera lo Zenit giocherà la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League sul campo del Villarreal, con il difficilissimo compito di rimontare l'1-3 subìto a San Pietroburgo giovedì scorso per mano del Submarino Amarillo. Al di là di quello che sarà il punteggio, comunque, per il presidente del club russo Alexander Medvedev quella in Spagna è stata una trasferta fruttuosa. Medvedev ha fatto tappa a Barcellona, dove ha incontrato il patron blaugrana Bartomeu. I due hanno discusso di possibili collaborazioni tra Zenit e Barça, legate soprattutto allo sviluppo di infrastrutture e settore giovanile.