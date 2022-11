Que loucura!



O pau quebrou em Zenit e Spartak pela Copa da Rússia hoje.



Seis jogadores expulsos, entre eles os brasileiros Malcom e Rodrigão. pic.twitter.com/ZhkMyY0x9N — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) November 27, 2022

La partita di Coppa di Lega russa tra Zenit San Pietroburgo e Spartak Mosca ha visto infuriare una rissa enorme tra giocatori e componenti delle panchine: ben sei, tre per parte, gli espulsi, autori di colpi veramente proibiti: sul fronte casalingo hanno rimediato il cartellino rosso Barrios, Rodrigo e Malcom. Sul fronte moscovita, invece, doccia anticipata per Nicholson, Selikhov e Sobolev. La partita, che poi è proseguita in 8 contro 8, si è chiusa aullo 0-0 e poi con la vittoria dello Zenit ai rigori.