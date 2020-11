Non è certamente in dubbio che tra Zenit e Lazio la squadra più in difficoltà a causa delle assenze sarà quella di Inzaghi. Anche Semak però avrà a che fare con diversi forfait importanti. Secondo le indiscrezioni il tecnico dei russi dovrebbe scegliere un 4-1-4-1 il quale potrebbe però tramutare in un 4-3-3. Kerzhakov tra i pali. Dinanzi a lui, da destra verso sinistra, dovrebbero agire Karavaev, Lovren, Rakitskiy e Duoglas Santos. Lo schermo davanti alla difesa sarà Barrios. Poi altra linea a quattro con Erokhin, Ozdoev, Wendel, Kuzyaev. Infine, in attacco tornerà l'ariete Dzyuba. Indisponibili Malcom, Driussi e Azmoun.



Probabile formazione:

Zenit (4-1-4-1): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakistkiy, Douglas Santos; Barrios; Erokhin, Ozdoev, Wendel, Kuzyaev; Dzyuba.