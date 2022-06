"È un sogno che si avvera, non me l'aspettavo. Ancora non riesco a percepire".ieri nel post partita della sfida contro l'Ungheria è apparso visibilmente emozionato.Ha giocato gli ultimi dieci minuti ed ha anche avuto un'occasione sul destro in ripartenza ma Dibusz gli ha negato la gioia del gol. Di felicità ce n'è ugualmente, con Mancini che in questo nuovo giovane ciclo dell'Italia ha deciso di dargli una chance prima nello stage e poi in una competizione ufficiale, la Nations League.- Eppure Zerbin fino a un anno fa era in Serie C con la Pro Vercelli, il 26 maggio 2021 giocava gli ottavi di finale dei play-off contro il Sudtirol.. Ieri l'esordio in uno stadio che lui conosce bene, il Manuzzi del Cesena dove nel 2019/20 è stato in prestito. Esterno offensivo di piede destro, ma abituato a giocare soprattutto a sinistra, quest'anno si è messo fortemente in mostra con la maglia del. La stagione migliore per lui finora, in- Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e poi successivamente scartato, nel 2016 ha fatto l'esordio in Serie D con la maglia del Gozzano e alla terza presenza subito una tripletta messa a segno.che nel febbraio 2017 lo ha portato in azzurro. Un anno e mezzo con la Primavera collezionando 42 presenze, 14 gol e 4 assist. Poi il giro di prestiti in Serie C traFino al salto di qualità, l'arrivo in Serie B e l'annata da protagonista con la casacca del Frosinone.- Adesso il lancio vero e proprio, quello che non può essere ignorato.che lo ha osservato nello stage di qualche settimana fa e ne è rimasto colpito, tanto da richiamarlo e farlo esordire. Indossare la divisa della Nazionale ha portato. Però il futuro dial momento si chiama Napoli: il calciatoreVorrà giocarsi le sue possibilità dal primo ritiro a Dimaro, per essere poi presente anche a Castel di Sangro preparandosi alla stagione 2022/23 con la divisa napoletana. Sulla fascia sinistra è andato via un pezzo grosso, Insigne. Anche se non da protagonista, Zerbin potrebbe rivelarsi un'arma in più.