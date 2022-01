Alessio Zerbin si sta mettendo in forte mostra quest'anno con la maglia del Frosinone. Una stagione in prestito con la maglia dei ciociari, il classe '99 è di proprietà del Napoli. Il suo agente, Furio Valcareggi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro:



"La prossima stagione Zerbin la inizierà con il Napoli. Alessio è come uno studente che ha appena terminato il liceo ed è stato promosso. Esame superato, ha dimostrato di essere pronto per una big. Penso possa essere da Napoli, deciderà Spalletti. Sappiamo quanto l'allenatore ci tenga ai giovani".