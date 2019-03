Alla ricerca del vero Suso. Questo il titolo del film che sta andando in onda nelle ultime settimane in quel di Milanello. Il folletto di Cadice soffre per la pubalgia, non riesce più a determinare le partite come succedeva spesso nel girone di andata. Un solo gol e un solo assist da novembre ad oggi: i numeri di Suso certificano le sue evidenti difficoltà.



TRA FORMA E RENDIMENTO ALTALENANTE - Gattuso con lui sta svolgendo lo stesso lavoro psicologico e motivazionale fatto con Calhanoglu nei mesi scorsi. Perché sa che Suso ha nel suo DNA quelle giocate che possono far girare una partita a favore dalle quali il tecnico non intende fare a meno. Finte, sterzate e cambi di direzione che possono riuscire alla perfezione solo se si viene supportati da una buona condizione fisica. Ecco perché in questi giorni lo spagnolo si è allenato duramente e sarà della partita sabato sera a Verona contro il Chievo. Il discorso relativo alla condizione fisica resta però solo un attenuante: se si vanno ad analizzare i dati delle ultime stagioni si evince che, nella seconda parte di stagione, troppo spesso il rendimento dell'ex Genoa cala vistosamente. Da agosto a dicembre, nelle stagioni che vanno dalla 2016/2017 a quella attuale, si è reso protagonista di 16 gol e 25 assist. Nel lasso temporale che va, invece, da gennaio a giugno lo scenario cambia: 4 gol e 9 assist. IL RINNOVO VA MERITATO - Suso è un ottimo giocatore che deve diventare grande, se vuole avere un riconoscimento economico da top della rosa. In questo senso va interpretata la fase di stallo relativo al rinnovo: tramite il suo agente, il numero 8 rossonero ha avanzato una richiesta che si avvicina ai 5 milioni di euro. Il Milan prende tempo, conscio che allo stato attuale non sono arrivate offerte considerevoli. Tutto passerà dal responso del campo, sarà lo spagnolo a doversi meritare un aumento così significativo dell'ingaggio. Continuità di rendimento, maggior leadership tecnica e intesa con la punta centrale, per un modo di giocare meno individualista e più armonioso. Fattori propedeutici a una firma sul rinnovo che farebbe felice sia Gattuso che il giocatore stesso.