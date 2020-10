Arriva lae per la Serie A è un'arma a doppio taglio, perché il weekend del calcio italiano ha fatto scattare più di un campanello d'allarme:. Un biglietto da visita preoccupante e inedito,: guardando anche solo dal 2010 in avanti, anno del Triplete dell'Inter, si nota come almeno una squadra abbia sempre garantito una vittoria alla vigilia della prima notte di Champions.- Segnale allarmante, ma più delle statistiche a preoccupare è lo stato di forma attuale e i presenti con i quali le quattro big di A si presentano al red carpet europeo., che ha sì ottenuto un punto a Crotone in inferiorità numerica per il rosso a Chiesa,con una difesa non sempre impeccabile.. Non stanno meglio, pur avendo affrontato avversari di blasone: la sconfitta dei bergamaschi a Napoli è stata pesante e mostrato una versione inedita della squadra di Gasperini, priva di idee in costruzione e meno intensa nella fase difensiva. Meno pesante dal punto di vista del risultato, più per il carattere della partita il ko dei nerazzurri nel derby: la gara contro unha messo a nudo i problemi di una difesa rimaneggiata per le assenze causa Covid (Bastoni ora negativo) e anche alcuni limiti in fase di costruzione per la squadra di Conte, in particolare il rendimento ai minimi di un faro tecnico come dovrebbe essere Brozovic.: seconda sconfitta subendo un parziale di tre reti, questa volta contro la Sampdoria, con una sola vittoria conquistata e ben otto gol concessi nelle prime quattro giornate di campionato. In Champions rientrerà Immobile, squalificato a Genova, ma il ritorno della Scarpa d'Oro può non bastare per compensare le difficoltà del reparto arretrato.- E il quadro dei biancocelesti si fa ancor più preoccupante se si pensa che il loro è probabilmente l'esordio più insidioso rispetto alle altre italiane. Trasferta tedesca per la Lazio, che martedì affronta unche non ha nel solo Haaland (4 gol con due doppiette e due assist nelle prime quattro giornate di Bundesliga, un gol e un assist in Supercoppa tedesca) la propria forza, ma può contare su una difesa che finora ha concesso solo due reti all'Augsburg e tre in Supercoppa al Bayern Monaco mantenendo il clean sheet in quattro occasioni (tre partite di campionato, una di Coppa di Germania). E neanche la Juve può sottovalutare la trasferta di Kiev, nonostante lasia meno blasonata dei bianconeri:, tra campionato e preliminari di Champions sette vittorie e due pareggi (entrambi arrivati però tra le mura di casa), concedendo solo quattro reti nel parziale. Da non prendere sottogamba il debutto neanche per l'Atalanta, che mercoledì volerà in Danimarca:, da lì due pareggi e cinque successi tra campionato e preliminari europei. Infine l'Inter, sola italiana a fare l'esordio Champions in casa e unica ad affrontare una squadra non reduce da un successo: ilnon sta brillando in queste prime battute del campionato, una sola vittoria in Bundesliga contro il Colonia e una in Coppa di Germania, l'ultima gara di campionato non è andato oltre l'1-1 interno con il Wolfsburg. ​La miglior forma ancora non c'è, le rivali stanno (quasi) tutte bene: Atalanta, Inter, Juve e Lazio, la Champions può essere l'occasione per spazzare via le nubi di un weekend cupo o può aggravare una situazione già delicata.