Nella serata di ieri Zeudi Di Palma, bellissima 20enne originaria di Scampia a Napoli, è stata eletta Miss Italia 2021. Emozionata e felice, la modella ha concesso diverse interviste per celebrare la vittoria e la corona conquistata svelando anche dei retroscena legati al mondo del pallone.



NAPOLI E IL NAPOLI - "Come è stato crescere a Scampia? Per me abbastanza normale grazie a mia madre. È lei che ha creato “La Lampada di Scampia” per dare ai ragazzi un futuro migliore, tenerli lontani dalla strada e dalle cattive compagnie. Io da piccola ero molto diversa, uno spirito libero giocavo a calcio. Tifo Napoli e il mio calciatore preferito è Insigne".



Eccola nella nosta gallery