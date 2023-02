In attesa di una importante riunione prevista per mercoledì, il Board dell'Eca si è ritrovato questa sera a Milano a cena in pieno centro come rivelato da Sky Sport. A fare gli onori di casa Steven Zhang, numero uno dell'Inter, insieme all'ad Antonello: presenti pure Al Khelaifi oltre al presidente del Tottenham Levy, Edwin Van der Saar per l’Ajax, Oliver Khan per il Bayern Monaco e non solo.