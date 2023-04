Investcorp vuole l'Inter? Sì, ma non da Steven Zhang. E il fondo del Barhein secondo il Corriere dello Sport non è l'unico che sta facendo questa considerazione. Il presidente cinese dovrà infatti restituire 350 milioni a Oaktree al termine della prossima stagione, ma le difficoltà in campo e le difficoltà per lo stadio stanno complicando una gestione già di per sé problematica delle finanze nerazzurre.



er questo chiunque sia interessato all'acquisto del club, non ha fretta di soddisfare la richiesta da oltre 1 miliardo e 200 milioni fatta dal rampollo di casa Suning, bensì è disposto ad aspettare 1 anno quando, verosimilmente, Zhang non potrà ripagare il prestito al fondo Oaktree che eserciterà il pegno sulle azioni e rivenderà il club a un prezzo decisamente inferiore.