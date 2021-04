Dopo oltre sei mesi di assenza, mercoledì il presidente dell'Inter è tornato in Italia con un volo privato da Nanchino. GiovedìL'allenatore parlerà in conferenza stampa alle ore 13.45 alla vigilia della trasferta di sabato (ore 18) a Crotone, dove Zhang non sarà presente in tribuna. Il suo ritorno allo stadio ci sarà a San Siro sabato 8 maggio, quando l'Inter dovrebbe festeggiare lo scudetto. Dopodiché arriverà l'ora del faccia a faccia con Conte, che ha già chiesto chiarezza per il futuro., che non è ancora stato definito con l'advisor Goldman Sachs. E che comunque non aumenterà i debiti del club nerazzurro perché graverà su Great Horizon, la holding lussemburghese di Suning. Resta da vedere se la proprietà cinese liquiderà subito LionRock, rilevando il 31% delle quote in suo possesso, oppure se aspetterà di trovare un altro socio di minoranza. In ogni caso, visto che l'accordo con Pirelli scade il 30 giugno. Quando si chiude il bilancio dell'esercizio 2020/2021. L'obiettivo è farlo senza sacrificare nessuno dei big sul mercato in uscita. Anzi, i dirigenti sono da tempo al lavoro per blindare con dei nuovi contratti alcune pedine fondamentali nello scacchiere di Conte come ad esempio