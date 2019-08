Prima Wanda Nara, poi Marotta. Dichiarazioni, botta e risposta, sgarbi e fastidi. Il caso Mauro Icardi continua inevitabilmente a tenere banco in casa Inter e neanche il 4-0 rifilato all'esordio in campionato al Lecce è servito a placare gli animi attorno alla vicenda. Una nuova mossa è stata portata avanti oggi dalla società che ha incontrato direttamente il giocatore.



INCONTRO AD APPIANO - Oggi, infatti, ad Appiano Gentile si sono presentati sia l'ad Beppe Marotta che il presidente Steven Zhang che hanno tenuto a rapporto l'intera squadra guidata da Antonio Conte per complimentarsi per la vittoria col Lecce. Poi i due hanno preso da parte Mauro Icardi per fare il punto sulla sua cessione.



MURO CONTRO MURO - I dirigenti nerazzurri hanno ribadito la linea dura intrapresa a inizio mercato e hanno confermato a Icardi (oltre al fastidio per le dichiarazioni di Wanda Nara) che è e resta fuori dal progetto dell'Inter e che non c'è alcuna possibilità che possa essere reintegrato. Dal canto suo il bomber argentino ha però ribadito che ad oggi non si sente pronto a lasciare il club nerazzurro alzando, ancor di più un muro contro muro che appare insuberabile entro la fine del mercato.