Zhang Jindong sbarca in Italia. Ma a Roma, non a Milano. L’arrivo da Nanchino del patron dell’Inter è previsto per domani sera, ma è dovuto a motivi extracalcistici. Come proprietario di Suning, Zhang senior è stato infatti invitato alla visita ufficiale del presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping, in arrivo domani a Roma. Domani sera sbarcherà nella capitale anche Jindong e sarà raggiunto dal figlio Steven, che ieri in sede ha lavorato a lungo sull’agenda dei prossimi giorni. Venerdì i due Zhang sono attesi da diversi appuntamenti istituzionali con i rappresentanti politici e gli imprenditori presenti, propedeutici alla firma dell’accordo tra Italia e Cina sulla "Via della Seta". Sabato, al termine degli incontri, Zhang senior tornerà direttamente in Cina con un volo privato. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, almeno per il momento non sono in agenda incontri con i dirigenti dell’Inter.