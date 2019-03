Nel match programme distribuito in vista della sfida di oggi contro la Spal e disponibile per gli utenti del sito ufficiale dell'Inter, il presidente Steven Zhang ha concesso una belle e lunga intervista per celebrare i 111 anni di storia compiuti ieri dal club nerazzurro. Tanti i messaggi chiave lanciati dal numero 1 del club sulla programmazione e sui valori da portare avanti per tornare a vincere il prima possibile. E fra le righe si può cogliere anche una stilettata a Mauro Icardi.



VALORI DA RISPETTARE - "Ci sono dei valori unici che fanno parte del nostro club di cui sono particolarmente orgoglioso. Oggi è importante prendere una posizione netta e abbiamo intenzione di concentrarci sul rispetto, sull'unione, sull'essere una famiglia"



NO AI RAZZISTI - "La campagna BUU è il segno della nostra presa di posizione. Ieri abbiamo festeggiato il 111esimo compleanno ed è fondamentale mantenere intatte le motivazioni che hanno spinto i fondatori dell'Inter a far nascere questa squadra meravigliosa. Fratelli del Mondo non è soltanto un'idea, è un modo di essere".



VINCERE - "Siamo ambiziosi. Vogliamo vincere per rendere ancora più fieri i tifosi interisti, per dare loro tutte le soddisfazioni che meritano". DISCIPLINA - "Vogliamo essere forti in campo e fuori. E per questo ci vogliono organizzazione, disciplina e visione. Fin dall'inizio di questa affascinante avventura sono state chiare le nostre intenzioni, perché l'Inter deve essere uno dei club di maggiore successo nel mondo".



CRESCERE - "Dobbiamo continuare a crescere, puntare a vincere, intrattenere, ispirare e unire le persone attraverso il calcio. Vogliamo sentire il nostro inno e il calore dei tifosi riempire San Siro in ogni partita di ogni stagione. L'obiettivo è non avere posti vuoti nel nostro stadio".



FUTURO - "C'è un'azienda solida, un grande team a supporto della squadra che lavora quotidianamente per gettare le basi per un futuro di altissimo livello".



INTERISMO - "Cos'è un'interista? È una donna o un uomo che ama la nostra squadra, che sostiene i nostri colori in ogni momento, che sposa i nostri valori, che vive con orgoglio i nostri 111 anni di storia. Essere interista è una filosofia di vita che ti spinge sempre a dare il meglio, a superare le difficoltà e sentirti parte di una sola famiglia".