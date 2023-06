Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, era presente questa sera insieme agli a.d. Beppe Marotta e Alessandro Antonello alla cena di gala organizzata a Istanbul dalla Uefa con i vertici del Manchester City, delle organizzazioni legate alla uefa e degli sponsor della manifestazione. Dal palco dell'evento a cui hanno preso parte oltre a Ceferin anche il proprietario del City, lo sceicco Mansour, il presidente del Psg e dell'Eca, Al Khelaifi, il presidente del Senato La Russa, il presidente di Confindustria Bonomi ed Evelina Christillin, membro dell'Esecutivo Uefa, Zhang ha preso parola per raccontare le emozioni di queste notti.probabilmente una delle squadre e delle società più forti d'Europa. Siamo l'Inter e nella storia il nostro club ha vinto tutti i trofei possibili, ma allo stesso tempo sappiamo che disputare la finale della Champions è un'opportunità che a me, ai dirigenti e alla squadra può succedere anche una sola volta nella vita. Quindi siamo qui per dare il meglio di noi contro una grande avversaria".Essere di nuovo in finale dopo 13 anni è un grande onore e ci siamo arrivati,grazie al grande lavoro svolto dai miei manager. Giocheremo con coraggio e dando tutto. Come abbiamo fatto fin dall'inizio di questa Champions League. I giocatori, lo staff, i dirigenti, tutti all'interno del club sono stati eccezionali: hanno mostrato la giusta mentalità, il giusto spirito e