Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha inviato alla squadra il proprio messaggio di auguri per le festività natalizie e si è complimentato per il lavoro finora svolto.



“Non c’è solo la S ad avvicinarli. Tra Steven e Simone il feeling è chiaro, diretto, sincero. Dettato dai risultati, certo, ma anche dall’atteggiamento dell’allenatore dell’Inter, molto apprezzato anche ai piani che più alti non possono essere. Zhang vota Inzaghi, si potrebbe sintetizzare. E se una conferma serviva, è arrivata ieri. L’occasione l’ha regalata il discorso del presidente al mondo Inter prima di Natale. Dentro i ringraziamenti generali, ecco un passaggio che è sostanza e non solo forma. Perché Steven ha voluto citare espressamente il tecnico, sottolineando la bontà del lavoro svolto: «Grazie a tutti, insieme abbiamo riportato l’Inter al successo dopo tanti anni. Ci tengo a fare i complimenti a Inzaghi e alla squadra per il primo posto in classifica. Avanti così, l’Inter è una famiglia. E questa è la strada giusta per toglierci altre soddisfazioni”.