Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha parlato alla tv ufficiale del Benfica in vista della sfida di questa sera al Da Luz di Lisbona, andata dei quarti di finale di Champions League: "Mi aspetto una gara piena di energia. La Champions League è una delle competizioni più importanti al mondo, porta molta passione tra i tifosi, al club, ai giocatori. È una grande opportunità per fare una grande prestazione. Arrivare ai quarti è un'esperienza incredibile e una grande opportunità, vogliamo approfittare di questa opportunità per regalare una partita piena di energia ai tifosi che sono qui a Lisbona".