Lo ha detto nella serata di ieri André Onana, ma il messaggio è stato lanciato più volte in questa lunghissima stagioneil quarto posto come obiettivo minimo non l'ha solo dichiarato a mezzo stampa nelle sue interviste, ma lo ha anche fatto scrivere nero su bianco fra le pieghe dei bilanci ed è per questo che, da qui a fine stagione,n campionato rappresenterebbe per i colori nerazzurriC'è preoccupazione, è inutile negarlo, e la pressione messa su Simone Inzaghi e i dubbi sul suo futuro non possono che essere legati a doppio filo a questo obiettivo. E no, accedere in semifinale di Champions o addirittura rivincere la Coppa Italia non basteranno a salvare la stagione del tecnico e neanche quella della squadra se non ci sarà l'accesso alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie.nche perché basti pensare che quest'anno il club nerazzurro incasserà non meno di 85 milioni dalla partecipazione e la cifra è destinata a salire. E perfino il piazzamento finale in campionato (2°, 3° o 4° posto) potrebbe cambiare, seppure di poco, l'incasso finale.- Senza Champions League, quindiperché non basterebbero più i "mini" aumenti di capitale realizzati con il prestito residuo di(che tra l'altro è in scadenza 2024 insieme ai suoi interessi). No, Zhang si troverebbe davanti a un bivio:(oltre a Dumfries e Brozovic potrebbero partire perfino Lautaro, Barella e Bastoni);uscendo da un limbo dei conti che, almeno fino ad ora, era riuscito a tenere in linea di galleggiamento grazie al lavoro della dirigenza.Né Benfica, né Coppa Italia, è il quarto posto l'obiettivo che l'Inter non può proprio permettersi di sbagliare.