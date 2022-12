Arthur Antunes Coimbra, più conosciuto come Zico, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero, dove ha parlato del suo connazionale Pelé - scomparso nella giornata del 29 dicembre - ricordandolo così: "Pelé è stato unico e né io né altri ci siamo potuti avvicinare. Nella storia c'è stato Mozart, in un'altra epoca i Beatles ma erano unici. Imparagonabili, geni assoluti. E la stessa cosa è nel calcio: Pelé è stato unico. Ci sono stati altri calciatori che hanno fatto cose stupende, però Pelé è Pelé. È stato il numero uno al mondo, non credo che nella storia ce ne sarà un altro uguale. Il calcio ha perso il suo Re".