Il brasiliano Zico, intervistato da Sky Sport, rivela: “Paulo Roberto Falcão mi telefonò per farmi venire alla Roma, ma avevo già firmato per l'Udinese e non potevo tornare indietro. Il presidente Dino Viola provò a prendermi, ma allora sceglievano i presidenti dove andare”. Poi, su Bruno Conti: “Era lui il vero brasiliano dell'Italia. Ora tutti gli esterni giocano a piede invertito, lui l'ha fatto per primo"