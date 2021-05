Il grande valzer di panchine europee non si ferma e dalla Spagna arriva un'altra clamorosa notizia: Zinedine Zidane lascia il Real Madrid. Le indiscrezioni trovano conferma, il tecnico francese ha preso la decisione definitiva di lasciare le merengues e l'ha già comunicata a dirigenza e giocatori. Zizou chiude così la sua lunga e vincente carriera alla guida dei blancos, ora alla ricerca del suo erede: e in questa ricerca possono incidere anche sul mercato italiano.



I CANDIDATI - Se Raul è un serio candidato alla panchina blanca, altri due nomi hanno preso sempre più quota: Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Il primo è entrato nei radar del Real da qualche giorno e ha incassato diversi gradimenti, il secondo invece ha fatto la sua comparsa nelle ultime ore, dopo la risoluzione del contratto con l'Inter. Proprio i nerazzurri, però, pensano ad Allegri come successore di Conte, a maggior ragione dopo il riavvicinamento tra Simone Inzaghi e la Lazio. In attesa di scoprire la sua prossima destinazione (è un pallino del presidente della Juventus Agnelli), Zidane spariglia le carte: il suo addio al Real può cambiare anche le scelte delle big italiane.