Zinedine Zidane per il Paris Saint-Germain è da tempo una suggestione che in caso di nuovo ribaltone in panchina dopo Galtier potrebbe trasformarsi in realtà. Occhio anche al Chelsea, dove Potter è a metà classifica in Premier e stasera rischia l'eliminazione in Champions League. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per il futuro di Zizou non va però scartata la tentazione di un'esperienza nella città che, dal 1996 al 2001, lo ha adottato: Torino.



Ad attenderlo naturalmente ci sarebbe la Juventus. Sempre che la dirigenza bianconera decida di non andare avanti con Allegri, sotto contratto fino al 2025 con uno stipendio da 7 milioni più 2 di bonus a stagione. In questo momento la Signora non può dare garanzie su un futuro in Champions, e neppure nelle coppe europee, viste le inchieste giudiziarie e la penalizzazione che "balla", ma il legame tra l’ex numero 10 e il club della Continassa potrebbe essere più forte degli ostacoli. Magari con un progetto quadriennale come quello che ha iniziato Allegri nel 2021…