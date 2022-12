La stagione della, finora, è stata caratterizzata più da bassi che da alti: nonostante il filotto di vittorie prima della sosta, i bianconeri sono stati eliminati nella fase a gironi della Champions League e sono a 10 punti dal primo posto, distanza decisamente insolita rispetto alle ambizioni della Vecchia Signora. Il campionato è ancora lungo e sta per entrare nella sua fase più calda e decisiva ma, qualora Massimilianodovesse fallire nella qualificazione alla prossima Champions e il cammino in Europa League, l’ipotesi di un suo addio potrebbe prendere nuovamente piede. Tra i possibili sostituti, in questi ultimi giorni, è tornato in auge un nome molto gradito alla piazza juventina, quello dell’ex numero 21 bianconero ZinedineIl tecnico francese è pronto a tornare in panchina dopo l’ultima esperienza al Real Madrid. Dopo aver rifiutato le proposte di Manchester United e Paris Saint-Germain, Zizou sogna di allenare la Nazionale francese che, però, grazie alla conquista di due finali consecutive, sembra saldamente nelle mani di Deschamps. Ecco allora l’ipotesi di sedersi sulla panchina juventina, un’idea che per gli esperti è a 9,00, considerando i diversi ostacoli che la nuova dirigenza bianconera dovrebbe superare per concretizzare l’idea. In caso di esonero di Allegri il primo nome caldo resta dunque quello di Antonio Conte, che ancora non ha rinnovato il contratto con il Tottenham in scadenza il prossimo 30 giugno: il suo ritorno a Torino è dato a 4,00.Un’altra opzione potrebbe essere quella di Gasperini, l’allenatore dell’Atalanta piace molto ed è nella lista della dirigenza juventina per aprire un nuovo ciclo, ipotesi a 5,00 per gli esperti. Spunta anche il nome di Luis Enrique, ora libero dopo l’addio alla Nazionale spagnola, idea a 7,50, mentre la suggestione Cannavaro è quella meno probabile, a 12,00.