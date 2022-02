Secondo il Daily Mirror, nella prossima stagione il Paris Saint Germain potrebbe affiancare Cristiano Ronaldo a Messi e Neymar, con Mbappé in uscita. Il portoghese si sarebbe pentito del ritorno al Manchester United e non disdegnerebbe l'idea di trasferirsi a Parigi. E con l'ipotesi di Zinedine Zidane in panchina, le probabilità di vedere CR7 al PSG aumenterebbero.