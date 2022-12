La Francia di Didier Deschamps che è a una sola partita dalla riconferma, dal back to back per rivincere i Mondiali sta riportando alla mente la cavalcata clamorosa di quella di Aimé Jaquet del 1998 quando in casa Zinedine Zidane e compagni alzarono la prima Coppa del Mondo della propria storia rifilando in patria un clamoroso 3-0 al Brasile di Ronaldo.



Ma confrontando l'11 di allora con l'11 di oggi qual'è ruolo su ruolo la squadra più forte? Epoche diverse, moduli leggermente differenti ma neanche troppo con il 4-3-2-1 di Jaquet e il 4-3-3 puro di Deschamps e scontri che vanno oltre il confronto generazionale?



Ecco le due formazioni tipo e poi in gallery il confronto ruolo su ruolo. Chi vince?

FRANCIA '98 (4-3-2-1): Barthez; Thuram, Lebœuf, Desailly, Lizarazu; Karembeu, Deschamps, Petit; Djorkaeff, Zidane; Guivarc'h. Ct. Jaquet.

FRANCIA '22 (4-3-3): Lloris; Koundé, Upamecano, Varane, Theo Hernandez; Rabiot, Tchouameni, Griezmann; Dembelé, Giroud, Mbappé. Ct. Deschamps.