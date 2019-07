In casa Real Madrid continua la telenovela legata al futuro di Gareth Bale. Dopo le dure parole di Zinedine Zidane alla vigilia dell'amichevole col Bayern Monaco (“E' in trattativa con un altro club, sarebbe un bene per tutti se se ne andasse nei prossimi giorni”) e la piccata replica dell'agente del gallese (“Zidane è un disastro, non ha rispetto”), il tecnico francese ha aggiunto un ulteriore capitolo alla vicenda. “Non ho mai mancato di rispetto a nessuno”, ha dichiarato in conferenza stampa l'allenatore dei blancos. “E' Bale che non ha voluto scendere in campo contro il Bayern. Io ho detto soltanto che il club stava trattando la sua cessione, punto. E infine, Gareth ha detto che il Real sta trattando la sua cessione e non è cambiato nulla. Bale è un giocatore del Madrid, si allenerà normalmente oggi e poi vedremo cosa succederà domani contro nulla. Dell'operazione non so altro”.



Nel frattempo, impazzano i rumors sulle due offerte arrivate dal campionato cinese per Bale, dallo Shanghai Shenhua e dal Jiangsu Suning, con quest'ultimo che ha smentito seccamente dopo aver iniziato a seguire il giocatore del Real Madrid sui propri profili social.