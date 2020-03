. Questo è il percorso discontinuo del suo, il remake voluto da Florentino Perez e approvato dal francese che sta funzionando solo in parte: il sorpasso in Liga grazie al Clasico è durato poco per il tonfo di ieri sera con controsorpasso del Barça di Setien, in Champions League la situazione è quantomeno a rischio col Manchester City che ha vinto al Bernabéu, segnali di unaper Zizou a Madrid. Eppure, nellaper la prossima stagione.- In Spagna si è parlato più volte negli ultimi giorni di un'ipotesiche ai bianconeri è sempre rimasto legato da quando ci ha giocato, un'opzione da tenere in considerazione in caso di addio di Maurizio Sarri. Al momento,, rimane sullo sfondo certamente la. Nelle liste di gradimento c'è certamente il francese ma non si è ancora presa alcuna decisione sul destino di Sarri né Zidane ha la certezza di lasciare Madrid. Tutt'altro:, vorrà rifondare la squadra e valuta davvero un altro anno al Real a meno che la situazione non precipiti. Con la Juve che sarebbe di suo totale gradimento, ma non subito nei piani di Zidane né al momento in quelli di Agnelli. Un arrivederci?