La Juventus sogna il grande ritorno di Zinedine Zidane e questa volta come allenatore a fine stagione quando la rivoluzione che avvolgerà il club bianconero potrebbe coinvolgere anche Massimiliano Allegri.



Eppure il sogno potrebbe rimanere tale perché L'Equipe, giornale francese molto vicino all'allenatore che era uno dei candidati a prendere il posto di Didier Deschamps sulla panchina della nazionale francese, ha aperto a una nuova e concreta possibilità per l'ex Real Madrid.



Zidane è considerato il commissario tecnico perfetto per la panchina del Brasile che, a partire da gennaio, prenderà la decisione definitiva per il sostituto di Tite, dimissionario dopo il flop dei Mondiali di Qatar 2022.