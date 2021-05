Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria amara contro il Villarreal, che non è servita ad evitare la conquista del titolo da parte dell'Atletico: "Dobbiamo ringraziare i nostri tifosi, sempre dietro alla squadra, da fuori, ma credo che tutti possano essere orgogliosi di noi. I giocatori hanno dato tutto, sono molto orgoglioso. Dobbiamo congratularci con l'Atletico Madrid. Alla fine, quello che vince se lo merita. Hanno fatto una grande stagione. La cosa più importante non sono io qui. Devo pensare solo a quello che abbiamo fatto e poi con il tempo. e con calma, parlerò con la società, ma non ora. Nei prossimi giorni ci troveremo con la dirigenza e poi vedremo cosa succede. Al momento il mio umore è "incasinato"..."