Comunicando subito ad Agnelli che non poteva più portare avanti il progetto del suo passaggio in bianconero, ringraziando per l'offerta e dando appuntamento a un futuro magari non troppo lontano.in assenza di un'alternativa alla Zizou, secondo Agnelli sarebbe stato meglio continuare con Allegri, ha prevalso poi la linea della coppia Nedved-Paratici di cambiare comunque, è arrivato Sarri, è arrivato Pirlo. Che difficilmente riuscirà a restare in sella anche in vista della prossima stagione, anche seMa il suo successore chi lo sceglie? A oggi, la risposta per quanto meno scontata del solito, non può che essere: la dirigenza, che se cambia non è detto che cambi subito, in accordo con la proprietà, che è la stessa da cento anni. E- “Non pensiamo alla prossima stagione, pensiamo solo alla partita di domenica”. Parola più, parola meno, questo il Zizou pensiero a caldo dopo l'eliminazione in Champions. Considerando un Real in fase calante dopo i fasti delle quattro Champions in cinque anni e dell'era CR7, una semifinale europea se unita a un'altra Liga significherebbe che Zidane avrebbe centrato l'ennesimo capolavoro. Senza Liga il giudizio cambierebbe, anche se il valore dell'allenatore francese non può essere messo minimamente in discussione. Più in generale, semplicemente, la sua seconda avventura sulla panchina del Real potrebbe essersi conclusa più o meno naturalmente. Nonostante un contratto in scadenza solo tra un anno, con un, le cifre da Real non potrebbero essere pareggiate ma per Zidane la Juve saprebbe fare unoche dovranno autoimporsi per questioni di bilancio e abbattimento costi. Il popolo bianconero, poi, non vedrebbe l'ora di ripartire da un simbolo di juventinità ma con un curriculum da allenatore vero come Zidane.Sempre ricordando che mai come ora, alla Juve può davvero succedere di tutto.