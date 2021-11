Zinedine Zidane è il primo in lista per sostituire Ole Gunnar Solskjær sulla panchina dello United. Come riporta The Sun dopo Cristiano Ronaldo e Raphael Varane sembrerebbe che il francese vorrebbe ai Red Devils anche Eden Hazard, Toni Kroos, Karim Benzema, Dani Carvajal e Eder Militao.