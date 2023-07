Perché ha un contratto in scadenza tra appena undici mesi e nessuna soluzione è stata trovata con il mercato entrato già nel vivo. Eppure c'è stata l'occasione di abbracciare la ricca proposta dall'Arabia Saudita, ma il centrocampista polacco ha deciso di rifiutare il trasferimento all'Al-Ahli. Intanto De Laurentiis quasi due settimane fa ha lanciato un segnale (sia a Zielinski che a Lozano) dicendo che è disposto a lasciare in tribuna chi non trova soluzioni e resta in scadenza, disposto anche a pagarli a vuoto.. Caratteristiche diverse, è chiaro, ma c'è la volontà di riabbracciare il polacco da parte del tecnico toscano, con il quale ha vissuto anni importanti proprio al Napoli sfiorando quel famoso scudetto nel 2018. Qualche contatto c'è stato con Sarri, ma- Sette anni da protagonista in questo Napoli per Zielinski e oggi c'è la volontà di cercare un punto di incontro.Previsto un colloquio tra le parti perché Zielinski vorrebbe restare in azzurro, ma da capire a quali condizioni. Per lui andrebbe bene una permanenza in scadenza, però il Napoli non è d'accordo.passando dai 4,8 milioni attuali a 2,5-3 a stagione. Per questo motivo sarà tanto importante l'incontro tra il procuratore e il presidente, si cercherà di trovare la soluzione migliore, considerando che Garcia lo considera importante. Un indizio potrebbe arrivare tra tre giorni, dato cheIpotesi difficile quest'ultima, ma nulla è da escludere al momento