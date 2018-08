Protagonista con una fondamentale doppietta nella rimonta del Napoli contro il Milan, per Piotr Zielinski si avvicina il momento del rinnovo. Come riporta Tuttosport, la società azzurra è ad un passo dal blindare il centrocampista polacco: la prossima settimana, infatti, il ds Giuntoli dovrebbe chiudere la trattativa per il rinnovo. La scadenza del contratto passerà dal 2021 al 2023, con cospicuo miglioramento dell’ingaggio. Allontanate così le sirene di mercato che, al netto della clausola da 65 milioni presente nell'attuale contratto, avevano spaventato il Napoli nell'ultima sessione di mercato.