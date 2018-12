"Non so se rinnoverò il mio contratto con il Napoli". Firmato, Piotr Zielinski. Un'altra nuvola che spunta sul destino del centrocampista polacco all'indomani dell'amara notte di Anfield, dopo mesi di trattative con la dirigenza azzurra rimane ancora complicata la questione contrattuale per l'ex Empoli e Udinese. A scadenza nel giugno 2021, Zielinski non sta vivendo una grande annata e le richieste non mancano. Così come i rumors, alimentati anche dal suo agente che ieri sera ha assistito a Liverpool-Napoli accomodandosi accanto al presidente dei Reds in tribuna.



IL PIANO DI ADL - "Non so di cosa abbiano parlato, non credo del mio possibile trasferimento di qualche stagione fa. Sto bene a Napoli ma non so se rinnoverò...", ha risposto Zielinski. Quella frase nasce perché tre anni fa il Liverpool è stato vicinissimo a prenderlo, Jurgen Klopp stravede per il polacco e lo prenderebbe ancora volentieri. Ma De Laurentiis fa muro, queste dichiarazioni non gli sono piaciute e continua ad insistere per il rinnovo: il nodo è la clausola rescissoria, oggi da 65 milioni ma che il Napoli vorrebbe portare oltre i 100 milioni di euro. Zielinski non è convinto e la situazione è in continuo sviluppo, tra il pressing di ADL e le valutazioni di Piotr. Che fin qui non sta vivendo la sua miglior annata. E la presenza dell'agente accanto al presidente del Liverpool non è piaciuta tantissimo...