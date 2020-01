Parte oggi, ufficialmente, il mercato cosiddetto “di riparazione”. Fino al 31 gennaio le squadre potranno rinforzare, migliorare ed aggiustare le rispettive rose. Certo, ma è sempre attivo anche quello interno, fatto di rinnovi vicini e lontani, trattative lunghe e complesse in alcuni casi. Come per Piotr Zielinski e Arkadiusz Milik, da tempo in trattativa con il Napoli per prolungare i rispettivi accordi.



COUNTDOWN - I due polacchi vanno entrambi in scadenza di contratto a giugno 2021. Manca un anno e mezzo, è tempo di mettere tutto nero su bianco per evitare il crearsi di situazioni difficili da gestire, come quelle attuali di Mertens e Callejon. Per questo, nelle ultime settimane, gli incontri tra il ds Giuntoli e l’entourage dei due giocatori sono stati frequenti. Il club partenopeo, pur di arrivare a una veloce e felice conclusione della vicenda, è pronto ad accontentare le richieste ricevute.



CLAUSOLA E RISCHIO CAUSE - Il pressing di De Laurentiis su Bartolomiej Bolek, l’agente di Zielinski, è costante. La firma sul rinnovo quinquennale da 3 milioni a stagione è prossima. Secondo quanto riferito da Tuttosport nel nuovo accordo ci sarà anche una clausola rescissoria monstre, da circa 100 milioni di euro. Inoltre, De Laurentiis dovrebbe rinunciare formalmente a proporre, oggi come in futuro, cause civili per danno d’immagine nei confronti del centrocampista. Una condizione che potrebbe essere richiesta anche da Milik quando si procederà alla stesura del suo prolungamento.