Zielinski è tornato: lasciarsi al meglio col Napoli per trovarsi al meglio con l'Inter

. Da titolare inamovibile a costantemente in ballottaggio, passando perche ormai è fatto in tutto e per tutto ed è stato confermato nella sua esistenza da entrambe le parti in momenti differenti., però,, e lo sta dimostrando con le ultime (sia inteso come passate, sia come quelle future che saranno le ultime) prestazioni in maglia azzurra.Contro l', in un pomeriggio nero per la squadra di Calzona, il polacco èstato uno dei più positivi, o dei meno negativi, con undopo l'ingresso al posto di Hamed Junior Traoré. Tanto è bastato per guadagnarsi il posto daall'uscita successiva e prendere parte prima ad un primo tempo scialbo di tutta la squadra, poi ad un quarto d'ora da campioni d'Italia, capitalizzato con un

- Del resto,, dopo tanti mesi passati con il muso (l'ultimo gol l'aveva segnato a ottobre, nella sconfitta casalinga col Real Madrid per 3-2 nella fase a gironi di Champions League),: ilrecupera per la volata Conference League un giocatore chiave, che può aiutare a salvare quantomeno la faccia prima di resettare; l'si può leccare i baffi pregustando le giocate di Zielu in un centrocampo che si prospetta stellare per i prossimi; lo stesso