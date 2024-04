Inter, Bastoni e de Vrij non partono per Udine: le soluzioni di Inzaghi

Pasquale Guarro

un' ora fa



A Udine per rimettersi a +14 sul Milan e per avvicinarsi ulteriormente alla seconda stella. Per l’inter di Simone Inzaghi non mancherà però qualche difficoltà, i nerazzurri dovranno infatti fare a meno di due uomini importanti per gli equilibri della squadra.



ANCORA OUT - La notizia arriva dall’infermeria: Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni non prenderanno parte alla trasferta di Udine, ancor ai box per i rispettivi infortuni che in questi giorni non gli hanno permesso di allenarsi in gruppo. Entrambi torneranno a disposizione per la partita casalinga del 14 aprile contro il Cagliari. Per la partita di domani, invece, Inzaghi si affiderà ad Acerbi come centrale di difesa e a Carlos Augusto nel ruolo di terzo centrale di sinistra.