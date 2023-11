Inter e Juventus lo stanno corteggiano a parametro zero per portarlo rispettivamente a Milano o a Torino per giugno sfruttando il mancato rinnovo di contratto con il Napoli. Per Piotr Zielinski, tuttavia, l'insidia più grande è rappresentata dal Liverpool che, secondo la stampa inglese, sta provando a strapparlo a De Laurentiis con un minimo rimborso già nel prossimo mercato di gennaio.