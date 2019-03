Piotr Zielinski è stato corteggiatissimo negli ultimi mesi. Telefonate continue ai suoi agenti, l'insistenza del Liverpool, quel contratto a scadenza nel giugno 2021 a fare gola a mezza Europa: una potenziale opportunità di mercato che ha fatto drizzare le antenne a tanti club attorno a Zielu, specialmente vista la sua prima parte di stagione non più da protagonista. Ma con la cessione di Hamsik qualcosa è cambiato: Fabian Ruiz è scalato da titolare a centrocampo, la corsia mancina è diventata nuovamente di proprietà di Zielinski, il Napoli ha ritrovato una pedina centrale del suo progetto.



CONTRATTO PRONTO - Non è un caso, perché dietro l'ok alla partenza di Marek destinazione Cina c'è anche la volontà di Carlo Ancelotti nel valorizzare al massimo Zielinski: il rischio di perderlo era diventato concreto, ora lo scenario è cambiato, il polacco si sente coinvolto e c'è totale apertura al rinnovo di contratto. L'accordo è praticamente ai dettagli dopo gli ultimi appuntamenti tra il ds Cristiano Giuntoli e l'entourage di Zielinski: proposta per cinque anni, ovvero fino al 2024, per poco più di 3 milioni a stagione. Il centrocampista è orientato ad accettare, convinto non solo dal progetto Napoli ma soprattutto da Ancelotti che gli ha promesso massimo coinvolgimento nella squadra del prossimo anno. Ecco perché le proposte ricevute - soprattutto dalla Premier - sono state allontanate da Zielinski. No, grazie. Per un futuro ancora a Napoli.